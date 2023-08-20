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Жирона - Хетафе 3:0 видео голов и лучших моментов матча 20.08.2023 Ла Лиги

Каталонский коллектив с украинским оттенком без проблем справился с командой из пригорода Мадрида.
Вчера, 23:24
Жирона - Хетафе / https://twitter.com/GironaFC
Жирона - Хетафе / https://twitter.com/GironaFC

В воскресенье, 20 августа, прошел матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором играли Жирона и Хетафе.

В первом тайме каталонцы отметились голом в исполнении Эрреры, а после перерыва капитан команды Стуани стал автором дубля.

Виктор Цыганков отыграл весь матч с первых минут, а Артем Довбик появился на поле на последние 20 минут. Никто из них не отметился результативными действиями.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Хетафе во втором туре Ла Лиги:

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Жирона - Хетафе 3:0
Голы: Эррера, 12, Стуани, 56, 65.

Ожидаемые голы (xG): 1.51 - 0.68
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 7 - 9
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 11 - 20

Жирона: Гассанига - Мартинес (Бернардо, 90), Лопес, Блинд, Гутьеррес - А. Гарсия, Цыганков, Эррера (Клуа Оя, 90), Мартин (Торре, 84), Савио (Валери, 71) - Стуани (Довбик, 71).

Хетафе: Сория - Суарес (Ривера, 88), Дуарте, Митрович (Порту, 59), Рикардо - Максимович, Джене, Санчес, Аленья (С. Гарсия, 66), Майораль (Лосано, 59) - Латаса.

Предупреждения: Гассанига, Мартин - Латаса, Майораль, Митрович, Джене, Дуарте.

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ИсточникMEGOGO

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