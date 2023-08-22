Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт, предложили клубу Серии А

Впрочем, англичанин оказался не нужен экс-тренеру своей уже бывшей команды

Представители скандальноизвестного Мейсона Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт вынуждены искать ему новую команду.

Как сообщает Николо Скира, услуги английского футболиста были предложены римской Роме, однако, от игрока отказался тренер команды Жозе Моуриньо.

О других потенциальных вариантах продолжения карьеры Мейсона пока ничего не известно.

Отметим, что Гринвуд не играл в профессиональном футболе более года после того, как его в сексуальном абьюзе обвинила его возлюбленная Харриет Робсон, с которой в последствии игрок помирился и сейчас воспитывает ребенка.

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