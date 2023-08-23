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Аль-Иттихад готов подписать Салаха

Клуб из Саудовской Аравии может выложить за египтянина солидные деньги.
Сегодня, 09:22
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Аль-Иттихад намерен подписать лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Клуб из Саудовской Аравии верит, что новое предложение по игроку в размере более 90 млн евро должно переубедить руководство и главного тренера "красных" Юргена Клоппа продать игрока.

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В новой для себя команде египтянин может за два года заработать более 180 млн евро. О решении самого Салаха пока неизвестно.

В новом сезоне на счету вингера один гол и один ассист в двух матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад

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