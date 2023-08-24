iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Монако согласовал трансфер форварда Арсенала

Монегаски сумели опередить Челси.
Вчера, 23:59
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Монако подпишет английского форварда Фоларина Балогуна, пишет Фабрис Хокинс.

Также на игрока Арсенала претенедовал лондонский Челси, однако "синим" не понравилась цена - "канониры" просили 45 млн евро.

После того, как Челси вышел из переговоров, монегаски без проблем довели сделку до завершения, согласовав переход за те же 45 млн евро плюс бонусы.

В данный момент клубы обсуждают последние детали, нет сомнений, что сделка состоится. Балогун подпишет с Монако пятилетний контракт.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Арсенал Лондон

Статьи по теме

Арсенал нашел замену Тимберу в Серии А Арсенал нашел замену Тимберу в Серии А
Форвард Арсенала должен вернуться к матчу с МЮ Форвард Арсенала должен вернуться к матчу с МЮ
Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас
Зинченко вместе с экс-тренером NaVi создали команду по Counter Strike Зинченко вместе с экс-тренером NaVi создали команду по Counter Strike
Помочь журналистам

Видео

Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023
Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202400:55
Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Европа00:45
Барса, Атлетик и еще 18 испанских клубов пропустят собрание RFEF
Европа00:43
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Другие страны00:30
Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси
Лига конференций00:28
Лига конференций-2023/24: Динамо драматично уступило Бешикташу, Фиорентина проиграла Рапиду
Лига Европы00:16
Лига Европы-2023/24: Заря не смогла увезти ничью из Чехии, проиграв Славии
Вчера, 23:59
Европа23:59
Монако согласовал трансфер форварда Арсенала
Лига конференций23:59
Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья
Лига конференций23:36
Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore
Европа23:32
Вулвс отказались продавать одного из своих лидеров Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK