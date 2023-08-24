Монако согласовал трансфер форварда Арсенала

Монако подпишет английского форварда Фоларина Балогуна, пишет Фабрис Хокинс.

Также на игрока Арсенала претенедовал лондонский Челси, однако "синим" не понравилась цена - "канониры" просили 45 млн евро.

После того, как Челси вышел из переговоров, монегаски без проблем довели сделку до завершения, согласовав переход за те же 45 млн евро плюс бонусы.

В данный момент клубы обсуждают последние детали, нет сомнений, что сделка состоится. Балогун подпишет с Монако пятилетний контракт.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.

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