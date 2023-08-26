Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема

Француз не ссорился с наставником.

Тренер Аль-Иттихада Нуну Эшпириту Санту опроверг слухи о напряженных отношениях с форвардом Каримом Бензема.

"Я хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие".

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"Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь", – сказал Санту в интервью Goal.com.

В текущем сезоне на счету француза один гол и два ассиста в трех матчах Саудовской Аравии.

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