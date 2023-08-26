Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема
Француз не ссорился с наставником.
Тренер Аль-Иттихада Нуну Эшпириту Санту опроверг слухи о напряженных отношениях с форвардом Каримом Бензема.
"Я хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие".
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"Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь", – сказал Санту в интервью Goal.com.
В текущем сезоне на счету француза один гол и два ассиста в трех матчах Саудовской Аравии.
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