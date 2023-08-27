Челси готов отпустить своего защитника в Манчестер Юнайтед

Лондонцы хотят обсудить все условия, при которых игрок отправится к конкуренту.

Из-за травмы Люка Шоу Манчестер Юнайтед остался без опытных левых защитников - Эрик тен Хаг не хочет доверить место молодому Альваро Фернандесу.

В связи с этим манкунианцы вернулись на трансферный рынок в поисках дешевых вариантов на левый фланг обороны.

"Красные дьяволы" обратили свой взор на Марка Кукурелью из Челси, который так и не сумел закрепиться в составе лондонского клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, "пенсионеры" готовы отдать игрока в аренду своему конкуренту. Однако это произойдет только в том случае, если будут соблюдены их условия (плата за аренду и кто будет платить футболисту его зарплату).

На данный момент у Манчестер Юнайтед есть несколько опций: помимо Кукурельи, команда рассматривает вариант с приглашением Серхио Регилона (Тоттенхэм) или Маркоса Алонсо (Барселона).

Читай также: Аутсайдер АПЛ подпишет вратаря МЮ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!