Челси готов отпустить своего защитника в Манчестер Юнайтед
Из-за травмы Люка Шоу Манчестер Юнайтед остался без опытных левых защитников - Эрик тен Хаг не хочет доверить место молодому Альваро Фернандесу.
В связи с этим манкунианцы вернулись на трансферный рынок в поисках дешевых вариантов на левый фланг обороны.
"Красные дьяволы" обратили свой взор на Марка Кукурелью из Челси, который так и не сумел закрепиться в составе лондонского клуба.
Как сообщает Фабрицио Романо, "пенсионеры" готовы отдать игрока в аренду своему конкуренту. Однако это произойдет только в том случае, если будут соблюдены их условия (плата за аренду и кто будет платить футболисту его зарплату).
На данный момент у Манчестер Юнайтед есть несколько опций: помимо Кукурельи, команда рассматривает вариант с приглашением Серхио Регилона (Тоттенхэм) или Маркоса Алонсо (Барселона).
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