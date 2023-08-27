Малиновский дебютирует за Дженоа, выйдя в основе на матч против Лацио

Украинец готовится к своей первой игре за новую команду.

В воскресенье, 27 августа, в Риме на Стадио Олимпико пройдет матч второго тура итальянской Серии А между Лацио и Дженоа.

В стартовом составе "грифонов" выйдет Руслан Малиновский - украинский хавбек совершит свой дебют за новую команду в игре против сильного оппонента.

Лацио: Проведель - Лаццари, Казале, Романьоли, Марушич - Камада, Катальди, Луис Альберто - Андерсон,Иммобиле, Дзакканьи.

Запасные: Адамонис, Сепе, Башич, Весино, Исаксен, Кастельянос, Патрик, Пеллегрини, Ровелла, Сиона, Хила, Хюсай.

Дженоа: Мартинес - Сабелли, Бани, Дрегушин, Васкес - Френдруп, Бадель, Стротман, Малиновский, Гудмундссон - Ретеги.

Запасные: Леали, Соммарива, Де Уинтер, Фини, Араму, Бираски, Гефти, Экубан, Кариколь, Пушкаш, Торсбю, Ягелло.

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Напомним, что Руслан Малиновский вернулся в Италию на правах аренды из Марселя, в котором игрок оказался не нужен новому главному тренеру Марселино.

Стартовый свисток поединка между Лацио и Дженоа прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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