Жиру: Мы надеемся до конца бороться за скудетто

Оливье Жиру поделился планами Милана на текущий сезон.

Напомним, что "россонери" начали сезон с двух побед над Болоньей и Торино.

Французский форвард заявил, что команда стала сильнее за лето, а потому готова бороться до конца во всех турнирах.

"Наша цель – сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.

Не станем скрывать, есть пять или шесть команд, которые могут это сделать. Это только начало, сохраняйте спокойствие. Но мы уверены в том, что делаем на поле.

Команда усилилась качественно и количественно. Думаю, что на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в Лиге чемпионов, мы также хотим преуспеть и в Кубке Италии. Сейчас у нас много игроков, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию – а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень", – сказал нападающий Милана для Football Italia.

Ранее также стало известно, что Роберто Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии.

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