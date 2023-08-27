iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жиру: Мы надеемся до конца бороться за скудетто

Милан намерен заоевать все трофеи.
Сегодня, 20:58
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Оливье Жиру поделился планами Милана на текущий сезон.

Напомним, что "россонери" начали сезон с двух побед над Болоньей и Торино.

Французский форвард заявил, что команда стала сильнее за лето, а потому готова бороться до конца во всех турнирах.

"Наша цель – сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.

Не станем скрывать, есть пять или шесть команд, которые могут это сделать. Это только начало, сохраняйте спокойствие. Но мы уверены в том, что делаем на поле.

Команда усилилась качественно и количественно. Думаю, что на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в Лиге чемпионов, мы также хотим преуспеть и в Кубке Италии. Сейчас у нас много игроков, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию – а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень", – сказал нападающий Милана для Football Italia.

Ранее также стало известно, что Роберто Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру

Статьи по теме

Милан возобновил интерес к форварду Порту Милан возобновил интерес к форварду Порту
Итальянский топ-клуб может арендовать форварда ПСЖ Итальянский топ-клуб может арендовать форварда ПСЖ
Новичок Милана в первом же матче установил уникальное достижение для клуба Новичок Милана в первом же матче установил уникальное достижение для клуба
Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:15
"Это в нашей крови": Зинченко рассказал о причинах создания команды по Counter-Strike
Легкая атлетика22:57
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Магучих выиграла золото, Геращенко лишь пятая
Легкая атлетика22:54
Магучих добыла медаль ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту
НБА22:12
Рынок свободных агентов: Пи Джей Вашингтон получил 48-миллионный контракт от бывшей команды Михайлюка
Европа21:51
Реал Сосьедад объявил об аренде конкурента Зинченко
Европа21:47
Легенда Ливерпуля высказался о возможном уходе Салаха
Сборные21:32
Франция и Финляндия досрочно выбыли из борьбы за победу на ЧМ-2023
Европа21:22
Кейн повторил рекорд Баварии 30-летней давности
Европа21:07
Малиновский дебютирует за Дженоа, выйдя в основе на матч против Лацио
Европа20:58
Жиру: Мы надеемся до конца бороться за скудетто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK