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Снова вместе: Лукаку едет к Моуриньо в Рому

Игрок и тренер воссоединятся в римской команде.
Сегодня, 22:18
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку нашел себе новое пристанище, хоть и временное.

Как сообщает Фабрицио Романо, Челси и Рома договорились о переходе 30-летнего форварда сборной Бельгии. Он прибудет в Италию во вторник, 29 августа, где состоится его презентация.

"Джаллоросси" арендуют футболиста за более чем 5 миллионов евро. Итальянцы также будут выплачивать ему зарплату в размере 7,5 миллиона за десять месяцев аренды.

Стоит отметить, что Лукаку пошел на существенное сокращение зарплаты ради перехода в Рому, где он воссоединится с Жозе Моуриньо (игрок получал в Лондоне практически 20 миллионов).

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Напомним, что Ромелу Лукаку выступал под руководством португальца в Челси и Манчестер Юнайтед.

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