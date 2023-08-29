Середняк Серии А собирается приобрести игрока из российского клуба
Более того, футболист является уроженцем рф.
Итальянский Торино решил не идти по стопам своих конкурентов по чемпионату из Сассуоло и вести дела с терорристами.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, "быки" близок к завершению сделки по Сабе Сазонову из московского динамо. Сумма трансфера составит 3 млн евро.
В среду Сазонов пройдет медосмотр для своего нового клуба. Детали контракта 21-летнего центрбэка остаются неизвестными.
Отметим, что Саба является уроженцем санкт-петербурга, но выступает за сборную Грузии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!