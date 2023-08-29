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Середняк Серии А собирается приобрести игрока из российского клуба

Более того, футболист является уроженцем рф.
Сегодня, 12:18
Торино / Getty Images
Торино / Getty Images

Итальянский Торино решил не идти по стопам своих конкурентов по чемпионату из Сассуоло и вести дела с терорристами.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "быки" близок к завершению сделки по Сабе Сазонову из московского динамо. Сумма трансфера составит 3 млн евро.

В среду Сазонов пройдет медосмотр для своего нового клуба. Детали контракта 21-летнего центрбэка остаются неизвестными.

Отметим, что Саба является уроженцем санкт-петербурга, но выступает за сборную Грузии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торино Серия А

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