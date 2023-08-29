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Мудрик пропустит ближайший матч Челси

Украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы.
Сегодня, 15:22
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Тренерский штаб Челси не сможет рассчитывать на Михаила Мудрика в ближайшем матче второго раунда Кубка английской лиги против Уимблдона, который состоится в среду, 30 августа.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы.

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Ранее 22-летний футболист получил повреждение на тренировке, из-за чего был вынужден пропустить матч третьего тура английской Премьер-лиги против Лутона (3:0).

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в двух стартовых поединках чемпионата Англии с Ливерпулем (1:1) и Вест Хэмом (1:3) и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Мудрик, sdy и CEO Monte вошли в список Forbes 30 до 30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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