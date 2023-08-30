Бавария и МЮ не могут сойтись в цене по хавбеку манкунианцев
Мюнхенцы не готовы удовлетворить аппетиты англичан.
Переговоры между мюнхенской Баварией и Манчестер Юнайтед по Скотту Мактоминею близки к тупику, пишет The Times.
В шотландском хавбеке заинтересован лично Томас Тухель, но подписать его оказалось непросто.
Манчестер Юнайтед требуеют за игрока не менее 40 млн фунтов, а Бавария не хочет платить более 30 млн. При этом ранее сообщалось о возможном обмене Мактоминея на Гравенберга.
Однако переговоры пока продолжаются, ведь трансферное окно закрывается в пятницу, а тен Хаг хочет видеть в клубе Амрабата. Вероятно, клубы сумеют найти компромисс.
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм может подписать вингера Барселоны.
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