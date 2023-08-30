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Манчестер Сити договорился о трансфере хавбека Вулверхэмптона

Нунеш пополнил ряды "горожан".
Сегодня, 17:51
Матеуш Нунеш / Getty Images
Матеуш Нунеш / Getty Images

Полузащитник Вулверхэмптона Матеуш Нунеш находится к шале от перехода в Манчестер Сити. Об этом сообщает издание The Athletic.

"Волки" устно приняли предложение "горожан" о трансфере за 55 млн евро. Сделка пока не оформлена официально.

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Также Манчестер Сити отдаст в аренду хавбека Томми Дойла с правом выкупа за 5 млн фунтов. Данная сделка устраивает обе стороны.

В прошлом сезоне на счету 25-летнего португальца один гол и один ассист в 34 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Матеуш Нунеш

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