Защитник Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ
Лангле заинтересовал середняк чемпионата.
Защитник Барселоны Клеман Лангле близок к переходу в Астон Виллу. Об этом сообщает издание As.
В ближайшие часы французский футболист пройдет медосмотр для трансфера в стан англичан. "Львы" возьмут на себя зарплату игрока, которая составляет около 16 млн евро.
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Напомним, действующий контракт Лангле с Барселоной рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, прошлый сезон Клеман провал в аренде в Тоттенхэме, после чего "шпоры" отказались выкупать центрбека.
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