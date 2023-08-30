Защитник Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник Барселоны Клеман Лангле близок к переходу в Астон Виллу. Об этом сообщает издание As.

В ближайшие часы французский футболист пройдет медосмотр для трансфера в стан англичан. "Львы" возьмут на себя зарплату игрока, которая составляет около 16 млн евро.

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Напомним, действующий контракт Лангле с Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, прошлый сезон Клеман провал в аренде в Тоттенхэме, после чего "шпоры" отказались выкупать центрбека.

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