Ключевой форвард Милана получил травму в стане национальной команды

Жиру может пропустить дерби с Интером.

Нападающий Милана Оливье Жиру получил травму в матче Франции с Ирландией. Об этом сообщает L’Equipe.

36-летний футболист получил повреждение голеностопа и был заменен на 26-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Маркус Тюрам.

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Точная степень тяжести повреждения станет известна лишь завтра. Игрок рискует пропустить матч чемпионата Италии против Интера, который состоится 16 сентября.

В текущем сезоне на счету Жиру четыре гола и один ассист в трех матчах Серии А.

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