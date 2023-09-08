Ключевой форвард Милана получил травму в стане национальной команды
Жиру может пропустить дерби с Интером.
Нападающий Милана Оливье Жиру получил травму в матче Франции с Ирландией. Об этом сообщает L’Equipe.
36-летний футболист получил повреждение голеностопа и был заменен на 26-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Маркус Тюрам.
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Точная степень тяжести повреждения станет известна лишь завтра. Игрок рискует пропустить матч чемпионата Италии против Интера, который состоится 16 сентября.
В текущем сезоне на счету Жиру четыре гола и один ассист в трех матчах Серии А.
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