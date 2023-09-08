Инсайдер рассказал, почему сорвался переход Кукурельи в МЮ
Между клубами хватало разногласий.
Стало известно, почему МЮ предпочел все же Серхио Регилону Марку Кукурелье. Деталями поделился Фабрицио Романо.
Во-первых, Челси и сам Кукурелья остались недовольны желанием МЮ включить в сделку пункт о досрочном разрыве соглашения.
Во-вторых, теперь же в Юнайтед были недовольны тем, что испанец был заигран за лондонцев в Кубке лиги.
По итогу стороны не сумели достичь компромиса и возможная сделка не состоялась. При этом Марк был готов присоединиться к "дьяволам", в течение лета защитник отверг предложения аренд из других клубов.
Ранее, напомним, стало известно, почему сорвался трансфер Санчо в Саудовскую Аравию.
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