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Инсайдер рассказал, почему сорвался переход Кукурельи в МЮ

Между клубами хватало разногласий.
Сегодня, 22:26
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Стало известно, почему МЮ предпочел все же Серхио Регилону Марку Кукурелье. Деталями поделился Фабрицио Романо.

Во-первых, Челси и сам Кукурелья остались недовольны желанием МЮ включить в сделку пункт о досрочном разрыве соглашения.

Во-вторых, теперь же в Юнайтед были недовольны тем, что испанец был заигран за лондонцев в Кубке лиги.

По итогу стороны не сумели достичь компромиса и возможная сделка не состоялась. При этом Марк был готов присоединиться к "дьяволам", в течение лета защитник отверг предложения аренд из других клубов.

Ранее, напомним, стало известно, почему сорвался трансфер Санчо в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед Марк Кукурелья

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