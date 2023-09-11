Охрана, отмена: ПСЖ хочет обменяться с Миланом голкиперами
Парижане нашли нового стража ворот.
ПСЖ рассматривает вариант с подписанием голкипера Милана Майка Меньяна. Об этом сообщает журналист Алессандро Скьявоне.
Парижане хотят вернуть в свои ряды игрока сборной Франции. Главному тренеру клуба Луису Энрике нравится игра ногами футболиста, ввиду чего Меньян может помочь команде в контроле мяча.
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ПСЖ обсуждает вариант сделки, при котором "россонери" предложат вратаря Джанлуиджи Доннарумму и доплату.
Напомним, итальянец летом 2021 года перешел в стан французского коллектива из Милана в качестве свободного агента.
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