Анри: Венгер открыл мне разум, Гвардиола – глаза

Бывший нападающий Барселоны и Арсенала Тьерри Анри высказался о влиянии на него Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы.

"Быть тренером – значит задаваться вопросом: можешь ли ты сделать своих игроков умнее, научить их лучше понимать футбол? Возьмем для примера Гвардиолу. Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но, приехав в Барселону, поразился: "Ого, о чем он вообще говорит?"

Когда я перешел в Арсенал, Арсен Венгер открыл мне разум, дополнив то, что я узнал в Клерфонтене. А Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг – это хорошо".

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"Вообще говоря, нападающему обычно не хочется таким заниматься, но затем я развил в себе желание высоко прессинговать и оценил еще один аспект игры", – сказал Анри в интервью Get French Football News.

Напомним, Тьерри не так давно возглавил молодежную сборную родной страны U21. Исполнительный комитет Федерации футбола Франции заключил с национальной легендой контракт на два года.

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