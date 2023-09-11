Лион уволил своего тренера после неудачного старта в чемпионате

Олимпик Лион стал первым клубом французской Лиги 1, который уволил тренера в этом сезоне.

Как сообщает Canalplus, "львы" решили распрощаться с Лораном Бланом. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

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Имя того, кто заменит Блана на посту тренера Лиона станет известно позже.

После четырех сыгранных туров клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь одно очко.

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