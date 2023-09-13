Ювентус может разорвать контракт с Погба

Туринцы рассматривают такую возможность, если второй допинг-тест также будет провален.

Туринський Ювентус определился с тем, что будет делать с Полем Погба после того, как он сдал позитивный допинг-тест.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Полю уже перестали платить зарплату, которая по информации СМИ составляет 8 млн евро.

Также отмечается, что "зебры" разорвут контракт с Погба, если в будущем он сдаст второй положительный допинг-тест.

Напомним, ранее сообщалось, что Погба грозит длительная дисквалификация.

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