Экс-игрок сборной Англии: У нас давно не было игроков уровня Беллингема

Экс-футболист Челси, Ливерпуля и сборной Англии Джо Коул поделился мыслями об уровне Джуда Беллингема.

Коул считает, что хавбек Реала вполне может стать обладателем Золотого Мяча.

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"У нас есть бриллиант. Нужно просто встроить его в систему, которая извлечет из него самое лучшее.

Мне нравится, когда Беллингем играет рядом с Гарри Кейном. Грэму Сунессу больше нравится, когда он играет глубже, но я считаю, что они с Гарри могут построить взаимопонимание. Тогда Гарри будет опускаться вниз, создавая пространство для Джуда. Оттуда он сможет забивать.

У Беллингема появился вкус к голам. Думаю, он хочет играть ближе к воротам. Все игроки атаки этого хотят.

Думаю, каждый сможет заниматься своим делом. В каких-то матчах Беллингем может сыграть ниже. Возможно, если нужно взламывать оборону. Но, зная Гарета, если бы завтра Англия играла четвертьфинал против Франции, я почти уверен, что Беллингем сыграл бы десятку. Это дает дополнительные варианты.

Думаю, у нас очень давно не было игрока такого уровня. Это абсолютная мировая элита и возможный обладатель Золотого мяча, - сказал Коул.

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