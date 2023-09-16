Защитник Баварии пожаловался на отсутствие игрового времени

Маттейс де Лигт отметил, что ему надо хочется играть всегда.

Центрбэк Баварии Маттейс де Лигт высказался о своей текущей роли в клубе.

По словам де Лигта, ему неприятно оказаться в положении запасного.

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"Что я могу сказать по этому поводу? Я не так много играл в последнее время. Это ужасно и, конечно, неприятно. Конечно, я хочу играть всегда", - заявил нидерландец.

Также исполнитель отметил, что Томас Тухель не предупреждал его об уменьшении игрового времени.

В текущем сезоне футболист вышел во всех матчах Бундеслиги, но провел лишь 40 минут.

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