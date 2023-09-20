Роналду может появиться на шоу WWE в Саудовской Аравии
Организация ведет переговоры с португальцем.
Ивент WWE Crown Jewel в Саудовской Аравии может посетить очень звездный гость.
Как сообщает издание AS, компания Enveador, владеющая организацией, ведет переговоры о появлении на шоу Криштиану Роналду.
Отмечается, что португальцу заплатят серьезный гонорар за участие в ивенте, который пройдет в ноябре этого года. Enveador считают, что Роналду сможет повысить популярность события.
Детали финансовой стороны переговоров между компанией и футболистом на данный момент остаются неизвестными.
Напомним, ранее Криштиану осчастливил художницу с ограниченными физическими возможностями из Ирана.
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