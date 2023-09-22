Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави

Испанский наставник поставил свою подпись под новым соглашением с каталонским клубом.

Барселона на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Стороны договорились о новом соглашении, по которому испанец будет тренировать "сине-гранатовых" до лета 2025 года. В сделке прописана опция продления сотрудничества еще на год.

Прежний контракт Хави с клубом завершался следующим летом.

🤝 FC Barcelona and coach Xavi Hernández have reached an agreement to renew his contract until 30 June 2025 with an optional further year. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2023

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Хави возглавил Барселону в ноябре 2021 года. С тех пор каталонцы провели под его руководством 96 матчей (61 победа, 16 ничьих, 19 поражений, разница голов 188:93).

В свой первый полноценный сезон во главе Барселоны 43-летний тренер привел ее к чемпионству Испании, также выиграв национальный Суперкубок.

В нынешнем сезоне Барселона идет второй в Ла Лиге, отставая от лидера чемпионата в лице мадирдского Реала на два очка.

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