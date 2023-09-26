Яремчук тренируется вне общей группы Валенсии

Дебют украинского нападающего за испанскую команду снова могут отложить.

Участие украинского нападающего Романа Яремчука в ближайшем матче Валенсии в чемпионате Испании с Реал Сосьедадом пребывает под вопросом.

Игрок продолжает восстанавливаться после повреждения, с которым он вернулся в клуб из расположения сборной Украины и из-за которого не попал в заявку "летучих мышей" на предыдущий поединок Ла Лиги с Альмерией (2:2).

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Сейчас 27-летний футболист тренируется вне общей группы команды, работая по индивидуальной программе, сообщает Plaza Deportiva.

Свой следующий матч Валенсия проведет против Реал Сосьедада в среду, 27 сентября.

Яремчук еще не дебютировал за "летучих мышей" после перехода из Брюгге и пока только провел два поединка на скамейке запасных испанской команды.

Напомним, что Валенсия арендовала Яремчука у Брюгге до лета 2024 года.

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