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Тренер Валенсии объяснил, почему Яремчук еще не дебютировал за команду

Накануне украинский нападающий не попал в заявку на матч Ла Лиги с Альмерией.
Сегодня, 13:58
Роман Яремчук / valenciacf.com
Роман Яремчук / valenciacf.com

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха рассказал, почему Роман Яремчук до сих пор не дебютировал в составе испанской команды.

Украинский форвард после перехода из Брюгге два матча в Испании провел на скамейке запасных, а в последнем поединке с Альмерией (2:2) оказался вне заявки на игру.

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По словам наставника "летучих мышей", причиной отсутствия украинца являются проблемы со здоровьем.

"Он приехал с проблемой из сборной. Роман пытается тренироваться, но чувствует себя не совсем хорошо. Он хочет выздороветь. Мы немного пообщаемся и снимем напряжение, уменьшим нагрузку на три или четыре дня. Он тот игрок, который нам понадобится", - приводит слова Барахи Marca.

Напомним, что Валенсия арендовала Яремчука у Брюгге до лета 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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