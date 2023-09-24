Тренер Валенсии объяснил, почему Яремчук еще не дебютировал за команду

Накануне украинский нападающий не попал в заявку на матч Ла Лиги с Альмерией.

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха рассказал, почему Роман Яремчук до сих пор не дебютировал в составе испанской команды.

Украинский форвард после перехода из Брюгге два матча в Испании провел на скамейке запасных, а в последнем поединке с Альмерией (2:2) оказался вне заявки на игру.

Читай также: Яремчук - о переходе в Валенсию: Только время покажет, поступил ли я правильно

По словам наставника "летучих мышей", причиной отсутствия украинца являются проблемы со здоровьем.

"Он приехал с проблемой из сборной. Роман пытается тренироваться, но чувствует себя не совсем хорошо. Он хочет выздороветь. Мы немного пообщаемся и снимем напряжение, уменьшим нагрузку на три или четыре дня. Он тот игрок, который нам понадобится", - приводит слова Барахи Marca.

Напомним, что Валенсия арендовала Яремчука у Брюгге до лета 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!