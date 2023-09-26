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Футбол

Наставник Валенсии рассказал, когда Яремчук дебютирует за клуб

Рубен Бараха заверил, что Роман сыграет уже завтра.
Сегодня, 18:02
Роман Яремчук / valenciacf.com
Роман Яремчук / valenciacf.com

Наставник Валенсии Рубен Бараха высказался о потенциальном дебюте Романа Яремчука за "летучих мышей".

Испанский специалист сообщил, что если не случится чего-то экстраординарного, то украинец сыграет уже в завтрашнем матче после Реала Сосьедада, но не уточнил со старта или выйдя на замену.

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"Яремчук попадет в заявку на следующий матч. Украинец ожидает возможности дебютировать за Валенсию. Завтра он получит свой шанс", - заявил Бараха.

Отметим, что матч между Валенсией и Реал Сосьедадом состоится завтра, 27 сентября, в 22:30 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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