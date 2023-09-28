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Топ-клубы АПЛ нацелились на одноклубника Яремчука

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл следят за талантом Валенсии.
Сегодня, 12:23
Хави Герра / Getty Images
Хави Герра / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл нацелились на молодого испанского таланта.

Как сообщает издание Marca, английские клубы следят за прогрессом Хави Герры из Валенсии. "Сороки" и манкунианцы надеются, что его можно будет подписать менее, чем за 100 млн евро, которые прописаны в качестве клаусулы в контракте.

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Герра выступает на позиции центрального полузащитника. Активно играть за "летучих мышей" начал в конце прошлого сезона, а в этом стал безоговорочным игроком основы.

В текущей кампании у 20-летнего футболиста 7 матчей в чемпионате Испании, где он забил 3 гола и отдал 1 ассист. На данный момент испанец самый результативный в своей команде.

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