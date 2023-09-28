Интер попробует летом подписать экс-игрока Реала

Иско снова в центре внимания.

Интер намерен побороться летом за подпись Иско, пишет Estadio Deportivo.

Испанский хавбек привлек всеобщее внимание после того, как в пяти турах Ла Лиги из семи становился лучшим игроком матча.

Однако и Бетис восхищен своим новичком, и также попробует предложить испанцу более выгодный контракт.

Текущее соглашение Иско с Бетисом истекает летом 2024 года, тогда в игру попробует включиться Интер. Однако многое зависит и от того, сумеет ли испанец держат высокий уровень весь сезон.

Ранее также сообщалось об интересе саудовских клубов к одному из лидеров Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!