Интер попробует летом подписать экс-игрока Реала
Иско снова в центре внимания.
Интер намерен побороться летом за подпись Иско, пишет Estadio Deportivo.
Испанский хавбек привлек всеобщее внимание после того, как в пяти турах Ла Лиги из семи становился лучшим игроком матча.
Однако и Бетис восхищен своим новичком, и также попробует предложить испанцу более выгодный контракт.
Текущее соглашение Иско с Бетисом истекает летом 2024 года, тогда в игру попробует включиться Интер. Однако многое зависит и от того, сумеет ли испанец держат высокий уровень весь сезон.
Ранее также сообщалось об интересе саудовских клубов к одному из лидеров Интера.
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