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Интер попробует летом подписать экс-игрока Реала

Иско снова в центре внимания.
Вчера, 22:50
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Интер намерен побороться летом за подпись Иско, пишет Estadio Deportivo.

Испанский хавбек привлек всеобщее внимание после того, как в пяти турах Ла Лиги из семи становился лучшим игроком матча.

Однако и Бетис восхищен своим новичком, и также попробует предложить испанцу более выгодный контракт. 

Текущее соглашение Иско с Бетисом истекает летом 2024 года, тогда в игру попробует включиться Интер. Однако многое зависит и от того, сумеет ли испанец держат высокий уровень весь сезон.

Ранее также сообщалось об интересе саудовских клубов к одному из лидеров Интера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иско Интер Милан

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