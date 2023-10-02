Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису

Украинец не спас клуб от поражения.

В воскресенье, 1 октября, в рамках восьмого тура Ла Лиги Бетис принимал Валенсию. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

"Огурцы" смогли трижды поразить ворота "летучих мышей". Один гол пришелся на первый тайм и два - на второй.

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Отметим, украинский форвард Валенсии Роман Яремчук впервые вышел на поле за новую команду в старте.

Игрок провел на поле 45 минут, после чего был заменен. Результативными действиями ему отличиться не удалилось.

Бетис - Валенсия 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Эз Абде, 85

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