Моуринью - о победе над Фрозиноне: По крайней мере, никто не обвинит меня в том, что Лукаку не забивает

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал победу над Фрозиноне (2:0).

"В первом тайме мы допустили пару хороших моментов у своих ворот, в линии обороны у нас сегодня играл полузащитник. Но мы справились благодаря единству команды, работе двух крайних защитников, огромным усилиям Бове и Паредеса, нападающие также помогали отбирать мяч.

Это была настоящая командная игра, и это мне всегда нравится. Мы играли против команды, которая не имеет ничего общего с Серией B. У Фрозиноне много качеств, они мне понравились, когда я анализировал их состав, и они мне понравились сегодня".

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"Я думал, что могу понести ответственность за то, что Лукаку не забивает! По крайней мере, никто не сможет обвинить меня в этом, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в Манчестер Юнайтед, в Интере. Ромелу забивает везде. К счастью, я тренер, который может развить качества Ромелу", - заявил португалец в интервью Football Italia.

В текущем сезоне на счету Лукаку три гола в пяти матчах Серии А.

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