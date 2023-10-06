Хавбек Ливерпуля снова получил травму

Полузащитник Ливерпуля Тьяго Алькантара вновь получил травму, пишет Фабрицио Романо.

Интформацию о повреждении хавбека подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Однако в этот раз это не рецидив старой травмы.

"Тьяго Алькантара имел две неудачи в реабилитации от травмы, полученной еще в феврале. Новое повреждение не очень серьезное, но его достаточно, чтобы снова убрать Тьяго с поля. Очевидно, что это не та же травма, но немного похожая. Я не буду давить на него по поводу возвращения", - сказал Клопп.

Отметим, что последний раз испанец выходил на поле еще в апреле 2023 года, с тх пор не участвовал даж в товарищеских встречах.

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