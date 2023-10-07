Боатенг разочарован решением Баварии отказаться от него

Футболисту не понравилось, что на мнение клуба повлияли не спортивные аспекты.

Джером Боатенг, который с лета находится в статусе свободного агента, был близок к тому, чтобы вернуться в Баварию, в которой провел десять лет своей карьеры.

Однако в последний момент в планы мюнхенского клуба вмешались фанаты, которые выступили против такого воссоединения - они даже угрожали протестами во время ближайшего матча чемпионата Германии.

В итоге руководство "ротен" отказалось от первоначальных планов, что очень разочаровало самого Боатенга, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналист SPORT1 Керри Хау.

По информации источника, Бавария обещала 35-летнему центрбеку, что его возвращение будет зависеть исключительно от спортивных аспектов.

При этом также отмечается, что игрока хотел подписать главный тренер Томас Тухель. Но окончательное решение оказалось все же за боссами клуба.

Ранее стало известно, что Мануэль Нойер совсем скоро сможет вернуться на поле - вратарь Баварии уже определился с матчем, в котором он готов будет сыграть.

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