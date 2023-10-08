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Защитник Баварии получил травму во время тренировки

Рафаэль Геррейро все никак не войдет в игровой ритм, вновь отправившись в лазарет.
Сегодня, 19:50
Рафаэль Геррейро / Getty Images
Рафаэль Геррейро / Getty Images

Мюнхенская Бавария на своем официальном сайте объявила о том, что Рафаэль Геррейро в ближайшее время не сможет выйти на поле.

По информации клуба, 29-летний португалец во время тренировки получил мышечную травму левого бедра.

Немецкие СМИ сообщают, что левый защитник пропустит примерно три недели. Таким образом, он не сыграет в матчах не только Баварии, но и сборной Португалии.

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В нынешнем сезоне Рафаэль Геррейро принял участие лишь в двух матчах во всех турнирах, отыграв в общей сложности 72 минуты.

Стоит отметить, что португалец начал нынешний сезон уже в статусе травмированного, впервые появившись на поле лишь 26 сентября в матче кубка Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Рафаэл Геррейру

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