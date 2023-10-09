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Основной защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером и Эль Класико

Каталонцы потеряли из-за травмы минимум на месяц Жюля Кунде.
Сегодня, 19:58
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Тренерский штаб Барселоны в ближайшие недели не сможет рассчитывать на одного из основных защитников команды Жюля Кунде.

Французский футболист получил травму в первом тайме матча с Гранадой (2:2) в девятом туре испанской Ла Лиги.

Как сообщает Mundo Deportivo, игроку диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена. По прогнозам, на восстановление 24-летнему защитнику потребуется минимум месяц.

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Из-за травмы Кунде будет вынужден пропустить матч чемпионата с Атлетиком (22 октября), Эль Класико с Реалом (28 октября) и поединок Ла Лиги с Реал Сосьедадом (4 ноября), а также оба матча против Шахтера в Лиге чемпионов (25 октября и 7 ноября). Ожидается, что он может вернуться в строй к игре с Алавесом (12 ноября).

Отметим, что в текущем сезоне Кунде провел в составе Барселоны 11 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось,что воспитанник Барселоны стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги.

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