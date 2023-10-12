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"Не ради денег": Юный испанский талант назвал причину переезда в Саудовскую Аравию

Вейга решил высказаться о своей карьере.
Сегодня, 11:52
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Хавбек Аль-Ахли Габри Вейга рассказал, почему летом он решил перебраться в Саудовскую Аравию.

"Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует", – сказал Вейга в интервью El Larguero.

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Напомним, 21-летний перебрался этим летом из Сельты в Аль-Ахли, подписав контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника пять матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Габри Вейга

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