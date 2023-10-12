Двух игроков сборной Италии подозревают в незаконных ставках

Два футболиста сборной Италии могут получить длительное отстранение от футбола.

Как сообщает Фабрицио Романо, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло допросила местная полиция. Это произошло после того, как хавбеку и вингеру "Скуадры Адзурри" выдвинули подозрение в нелегальных ставках.

Романо отмечает, что футболисты были вынуждены покинуть расположение национальной сборной после разговора с представителями правопорядка.

Напомним, что в подобном нарушении также подорзевается полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли, которому грозит дисквалификация сроком на три года.

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