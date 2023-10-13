iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров: У нас много игроков, которые могут заменить Ярмоленко и Цыганкова

Украинский специалист не считает, что адаптировать тактику под отсутствие ключевых игроков - тяжелая задача.
Сегодня, 18:49
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от игры против Северной Македонии.

По словам Реброва, он уверен, что в расположении "желто-голубых" есть футболисты, которые способны заменить Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко, не поехавших в сборную из-за травмы.

Читай также: Кривцов не сыграет против Северной Македонии

"Я не считаю, что очень сложно адаптировать тактику под их отсутствие. У нас много игроков, которые могут их заменить. Я не могу сказать, как они могут заменить, но такие игроки есть. Завтра мы выйдем сильнейшим составом, несмотря на травмы у некоторых игроков. Такие же проблемы есть и у соперника. Мы в равных условиях.

Мы рассматриваем много схем, возможно, завтра вы увидите трех центральных защитников в старте", - сказал специалист.

Также рулевой национальной команды подтвердил, что Михаил Мудрик может завтра сыграть с первых минут.

"Да, мы можем рассчитывать на Мудрика с первых минут. Я очень рад за Михаила, который в предпоследней игре забил гол. Он выглядел очень уверенно, а это очень важно и для Челси, и для него, и для сборной. С этими эмоциями он вернется на поле и будет помогать нам", - заявил украинец.

Напомним, матч Украина - Северная Македония состоится завтра, 14 октября, в 16:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков

Статьи по теме

Яремчук подешевел, остальные без изменений: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги Яремчук подешевел, остальные без изменений: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Кривцов не сыграет против Северной Македонии Кривцов не сыграет против Северной Македонии
Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями
Ребров: Спорт - это и есть политика, УЕФА не может допускать россиян к соревнованиям Ребров: Спорт - это и есть политика, УЕФА не может допускать россиян к соревнованиям
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Мудрик рассказал, как Почеттино отреагировал на его первый гол за Челси
Футбол21:08
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов сезона
Европа20:40
"Надеюсь, это случится": Футболист Реала высказался о перспективе игры с Мбаппе
Формула 120:35
Стролл избежал серьезного наказание за свое поведение на Гран-при Катара
Киберспорт20:24
The International: онлайн-трансляция матчей второго дня
Лига Чемпионов20:12
Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера
Европа19:50
Вест Хэм может еще раз попробовать подписать Магуайра
Европа19:45
Яремчук подешевел, остальные без изменений: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Украина19:36
Кубок Украины: 1/4 финала. Виктория сыграет с Шахтером, Полесье с Александрией
Украина19:30
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK