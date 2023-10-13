Ребров: У нас много игроков, которые могут заменить Ярмоленко и Цыганкова

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от игры против Северной Македонии.

По словам Реброва, он уверен, что в расположении "желто-голубых" есть футболисты, которые способны заменить Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко, не поехавших в сборную из-за травмы.

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"Я не считаю, что очень сложно адаптировать тактику под их отсутствие. У нас много игроков, которые могут их заменить. Я не могу сказать, как они могут заменить, но такие игроки есть. Завтра мы выйдем сильнейшим составом, несмотря на травмы у некоторых игроков. Такие же проблемы есть и у соперника. Мы в равных условиях.

Мы рассматриваем много схем, возможно, завтра вы увидите трех центральных защитников в старте", - сказал специалист.

Также рулевой национальной команды подтвердил, что Михаил Мудрик может завтра сыграть с первых минут.

"Да, мы можем рассчитывать на Мудрика с первых минут. Я очень рад за Михаила, который в предпоследней игре забил гол. Он выглядел очень уверенно, а это очень важно и для Челси, и для него, и для сборной. С этими эмоциями он вернется на поле и будет помогать нам", - заявил украинец.

Напомним, матч Украина - Северная Македония состоится завтра, 14 октября, в 16:00 по Киеву.

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