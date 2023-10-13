Президент Ла Лиги: Уход Месси и Роналду не стал для нас проблемой

Хавьер Тебас заверил, что у чемпионата все в порядке с финансами.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о влиянии на чемпионат ухода Криштиану Роналду из Реала и Лионеля Месси из Барселоны соответственно.

По словам функционера, то, что элитный дивизион Испании потерял двух футболистов такого калибра не повлияло на финансовое состояние Лиги.

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"Их уход не стал проблемой. Ла Лига распространяется по всей планете. Наши цифры по-прежнему фантастические.

В течение восьми лет мы работали над стратегией роста бренда, команд и турнира. Мы являемся конкурентоспособной лигой, отчасти благодаря хорошей работе наших команд в Европе.

Расходы АПЛ огромные, сложно с ними сравниться. Саудовскую Аравию я пока не считаю угрозой.



Испанские клубы выиграли 34 европейских титула с 2000 года и это показывает, что мы можем быть стабильными, в том числе в плане финансов. Появляются все более конкурентоспособные команды, такие как Атлетико, Бетис, Севилья, Вильярреал", - заявил Тебас.

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