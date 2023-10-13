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Яремчук подешевел, остальные без изменений: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Самым дорогим в чеммпионате Испании теперь является Джуд Беллингем, делящий это звание с одноклубником.
Сегодня, 19:45
Роман Яремчук / valenciacf.com
Роман Яремчук / valenciacf.com

Transfermarkt провел осеннее изменение цен на футболистов, играющих в чемпионате Испании.

Немецкий портал не обошел стороной и украинцев, выступающих в Ла Лиге. Форвард Валенсии Роман Яремчук теперь стоит 4 млн, подешевев на 1 млн евро, цены на Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Андрея Лунина остались прежними. Они стоят 22, 15 и 5 млн евро соответственно.

Самым дорогим футболистом является Джуд Беллингем, цена которого составляет 150 млн евро. Правда, он делит это звание с одноклубником Винисиусом Жуниором. Замыкает тройку лидеров еще один игрок "сливочных" Родриго, который дешевле своих партнеров на 50 млн евро.

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Топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании

  1. Джуд Беллингем (Реал) - 150 млн евро
  2. Винисиус Жуниор (Реал) - 150 млн евро
  3. Родриго (Реал) - 100 млн евро
  4. Педри (Барселона) - 100 млн евро
  5. Федерико Вальверде (Реал) - 100 млн евро
  6. Френки де Йонг (Барселона) -  90 млн евро
  7. Орельен Тчуамени (Реал) - 90 млн евро
  8. Гави (Барселона) - 90 млн евро
  9. Эдуардо Камавинга (Реал) - 90 млн евро
  10. Эдер Милитао (Реал) - 70 млн евро

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Ла Лига Андрей Лунин Роман Яремчук Виктор Цыганков артем довбик

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