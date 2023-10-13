Яремчук подешевел, остальные без изменений: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Transfermarkt провел осеннее изменение цен на футболистов, играющих в чемпионате Испании.
Немецкий портал не обошел стороной и украинцев, выступающих в Ла Лиге. Форвард Валенсии Роман Яремчук теперь стоит 4 млн, подешевев на 1 млн евро, цены на Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Андрея Лунина остались прежними. Они стоят 22, 15 и 5 млн евро соответственно.
Самым дорогим футболистом является Джуд Беллингем, цена которого составляет 150 млн евро. Правда, он делит это звание с одноклубником Винисиусом Жуниором. Замыкает тройку лидеров еще один игрок "сливочных" Родриго, который дешевле своих партнеров на 50 млн евро.
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Топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании
- Джуд Беллингем (Реал) - 150 млн евро
- Винисиус Жуниор (Реал) - 150 млн евро
- Родриго (Реал) - 100 млн евро
- Педри (Барселона) - 100 млн евро
- Федерико Вальверде (Реал) - 100 млн евро
- Френки де Йонг (Барселона) - 90 млн евро
- Орельен Тчуамени (Реал) - 90 млн евро
- Гави (Барселона) - 90 млн евро
- Эдуардо Камавинга (Реал) - 90 млн евро
- Эдер Милитао (Реал) - 70 млн евро
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