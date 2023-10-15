Британский журналист - о Роналду: Надо было уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном
Пирс Морган высказался о прекрасной форме португальца в этом году.
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мыслями о форме Криштиану Роналду в этом году.
Морган в очередной раз не упустил возможности "уколоть" Эрика тен Хага, который конфликтовал с португальцем.
Читай также: Директор Ан-Насра - о подписании Роналду: Это было мощное землетрясение
"Но он якобы был "проблемой" в МЮ? Надо было уволить тен Хага и сделать его капитаном", - написал Пирс в Twitter.
Отметим, что в 2023 году на счету Роналду 46 результативных действий в 42 матчах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!