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Британский журналист - о Роналду: Надо было уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном

Пирс Морган высказался о прекрасной форме португальца в этом году.
Сегодня, 09:06
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мыслями о форме Криштиану Роналду в этом году.

Морган в очередной раз не упустил возможности "уколоть" Эрика тен Хага, который конфликтовал с португальцем.

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"Но он якобы был "проблемой" в МЮ? Надо было уволить тен Хага и сделать его капитаном", - написал Пирс в Twitter.

Отметим, что в 2023 году на счету Роналду 46 результативных действий в 42 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Пирс Морган

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