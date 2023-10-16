Самокритика - это хорошо: игрок сборной Англии выложил забавное видео собственной неудачи

В чувстве юмора Джеймсу Мэддисону, конечно, не откажешь.

В последнее время хавбек Тоттенхэма и сборной Англии Джеймс Мэддисон доказывает, что он не лишен чувства юмора.

Сначала он поиздевался над Трентом Александер-Арнольдом, припомнив матч "шпор" с Ливерпулем. Теперь же он поиздевался над самим собой.

В своем аккаунте в TikTok Мэддисон выложил момент из недавней товарищеской встречи между сборными Англии и Австралии (1:0).

В первой части видео показывается его очень неточный удар из пределов штрафной площади соперника. В итоге мяч, который покинул пределы Земли, приземлился прямо в лицо женщине. Естественно, все это монтаж.

Напомним, что во вторник, 17 октября, сборная Англии сыграет против Италии в рамках отбора ЧЕ-2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В случае победы представители Туманного Альбиона очень помогут Украине, которая ведет борьбу с итальянцами за вторую путевку на турнир.

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