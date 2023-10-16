iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Самокритика - это хорошо: игрок сборной Англии выложил забавное видео собственной неудачи

В чувстве юмора Джеймсу Мэддисону, конечно, не откажешь.
Сегодня, 11:11
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

В последнее время хавбек Тоттенхэма и сборной Англии Джеймс Мэддисон доказывает, что он не лишен чувства юмора.

Сначала он поиздевался над Трентом Александер-Арнольдом, припомнив матч "шпор" с Ливерпулем. Теперь же он поиздевался над самим собой.

В своем аккаунте в TikTok Мэддисон выложил момент из недавней товарищеской встречи между сборными Англии и Австралии (1:0).

В первой части видео показывается его очень неточный удар из пределов штрафной площади соперника. В итоге мяч, который покинул пределы Земли, приземлился прямо в лицо женщине. Естественно, все это монтаж.

Напомним, что во вторник, 17 октября, сборная Англии сыграет против Италии в рамках отбора ЧЕ-2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В случае победы представители Туманного Альбиона очень помогут Украине, которая ведет борьбу с итальянцами за вторую путевку на турнир.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм сборная Англии джеймс мэддисон

Статьи по теме

"Просит переигровку": Мэддисон подколол Александер-Арнольда, напомнив про скандальный матч Тоттенхэм - Ливерпуль "Просит переигровку": Мэддисон подколол Александер-Арнольда, напомнив про скандальный матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм подтвердил травму мениска у Соломона Тоттенхэм подтвердил травму мениска у Соломона
NaVi c B1ad3 в составе в интересной игре проиграли Mouz на турнире в Австралии NaVi c B1ad3 в составе в интересной игре проиграли Mouz на турнире в Австралии
Руни отказался от работы в Саудовской Аравии до предложения от Бирмингема Руни отказался от работы в Саудовской Аравии до предложения от Бирмингема
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт13:01
NaVi c B1ad3 в составе в интересной игре проиграли Mouz на турнире в Австралии
Европа12:50
Руни отказался от работы в Саудовской Аравии до предложения от Бирмингема
Евро-202412:49
Мальта - Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024
Бокс12:34
Шелестюк сообщил, когда готов провести свой следующий бой
Бокс12:12
"24 февраля помогло": Усик рассказал, как перешел на украинский язык
Формула 112:11
Цунода может потерять свое место в Альфа Таури
Евро-202412:00
Мальта - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Бокс11:50
Фьюри оценил бой с Усиком: Я взмахну его, как маленькую каплю дождя с плеча
Европа11:50
Владельцы Манчестер Юнайтед усилят охрану на стадионе из-за страха перед болельщиками
Теннис11:27
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK