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Конте признался, в каком клубе он хочет работать

И в обоих в перспективе свободные вакансии.
Сегодня, 21:32
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте ошарашил неожиданнім заявлением о том, в каких командах он хочет работать.

Напомним, итальянский специалист все еще без работы, однако считается, что уже в ближайшее время он может заменить Руди Гарсию в Наполи.

Интересно, что как раз неаполитанский клуб соответствует желаниям Антонио.

"Наполи и Рома - это те команды, в которых я хотел бы работать – из-за того, насколько страстные их фанаты. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность получить такой опыт.

Но я не принимаю команды посреди сезона из-за того, что они находятся в уже сложившихся ситуациях.

Больше всего я жалею о том, что ушел из Ювентуса после трех лет работы. Даже в мелочах мне виделись большие проблемы, и я решил уйти", – приводит слова Конте Corriere della Sera.

Ранее, напомним, сообщалось, что Рома не будет продлевать соглашение с Жозе Моуринью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте

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