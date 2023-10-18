Бывший игрок Барселоны и Атлетико обвинил Израэль в ракетном ударе по больнице
Туран высказался в соцсетях.
Бывший футболист Арда Туран высказался в соцсетях касаемо удара по больнице в секторе Газа.
"Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность".
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"Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности", – написал турок в инстаграме.
Напомним, во вторник вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, в результате чего пострадали более 800 человек.
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