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Бывший игрок Барселоны и Атлетико обвинил Израэль в ракетном ударе по больнице

Туран высказался в соцсетях.
Сегодня, 20:23
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Бывший футболист Арда Туран высказался в соцсетях касаемо удара по больнице в секторе Газа.

"Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность".

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"Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности", – написал турок в инстаграме.

Напомним, во вторник вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, в результате чего пострадали более 800 человек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арда Туран

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