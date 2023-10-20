"Я еще молод и могу поднять оценку": Конте высказался о своей тренерской работе

Бывший тренер Ювентуса Антонио Конте поделился своими планами на оставшуюся часть карьеры.

"Дома я стараюсь не думать о футболе, но иногда тренеры, конечно, приносят работу домой.

Я очень прямолинеен, и мне нравятся люди, которые похожи на меня. Я немного обидчив, я не люблю ложь. В некоторых ситуациях я могу быть очень импульсивным и нетерпеливым.

Как тренера оценил бы себя на 8,5. Но, думаю, я все еще молод и могу поднять эту оценку. У меня была хорошая техника, но я не был так талантлив, как Алессандро Дель Пьеро или Зинедин Зидан".

Читай также: Конте признался, в каком клубе он хочет работать

"В будущем я хотел бы оказаться в ситуации, в которой смогу творить историю, в том числе в Европе.

Находясь за границей, осознаешь красоту нашей страны, но я не знаю. Оставлю свои мечты – для свадьбы нужно два человека. Тренер может желать чего-то всю свою жизнь, но тогда у него не будет шанса прийти в определенный клуб или вернуться", – сказал итальянец в интервью Football Italia.

Напомним, что последним местом работы Антонио Конте был английский Тоттенхэм, который уволил тренера в марте этого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!