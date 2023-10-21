Cаудовский клуб предложил контракт экс-игроку МЮ

Аль-Иттифак хочет видеть в своих рядах Джесси Лингарда.

Саудовский Аль-Иттифак может подписать экс-хавбека МЮ Джесси Лингарда.

Как сообщает Фабрицио Романо, Лингарду предложили пре-контракт в 2024 году. Англичанина пытаются убедить перейти в клуб Джордан Хендерсон и Жоржиньо Вейналдум, уже играющие за клуб.

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Джесси уже тренировался с Аль-Иттифаком, но его не могли заявить за клуб из-за того, что заявка команды была полностью заполнена.

Отметим, что тренером саудовского коллектива является Стивен Джеррард.

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