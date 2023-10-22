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Рома - Монца 1:0 обзор матча и результат игры 22.10.2023

Римский клуб чуть сенсационно не потерял очки.
Сегодня, 15:35
Рома - Монца / Getty Images
Рома - Монца / Getty Images

В воскресенье, 22 октября, в рамках девятого тура Серии А Рома встречалась с Монцой. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Уже на 41-й минуте матча гости остались меньшинстве из-за второй полученной желтой карточки защитника Данило Д'Амбросио. Команде с того момента пришлось крайне несладко.

Все оставшееся время игры римляне давили на оборону соперника как только могла, и героям встречи стал Стефан Эль-Шаарави забив на 90 минуте.

Таким образом Рома поднялась на шестую строчку а Монца осталось на восьмом месте.

Статистика матча Рома - Монца 9-го тура чемпионата Италии

Рома - Монца 1:0

Голы: Эль-Шаарави, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.46
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 21 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 8 - 4
Фолы: 11 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома монца Серия А

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