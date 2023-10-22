Жирона - Альмерия 5:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 22.10.2023
В воскресенье, 22 октября, в рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоялся поединок между Жироной и Альмерией.
Артем Довбик, вышедший в стартовом составе каталонцев, помог своей команде перевернуть ход встречи и выдать камбек с 0:2 после дубля Лео Баптистао.
Помимо украинца, который также оформил дубль, за хозяев поля сумели отметиться Иван Мартин, Савио и Кристиан Стуани, заменивший Довбика по ходу второго тайма.
Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Альмерия в десятом туре Ла Лиги:
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Жирона - Альмерия 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24.
Ожидаемые голы (xG): 1,67 – 0,86
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 11 - 14
Жирона: Гассанига – Э. Гарсия (А. Мартинес, 80), Лопес, Блинд – Коуту (Валери, 67), Эррера, А. Гарсия, Гутьеррес – Мартин (Торре, 86), Довбик (Стуани, 67), Савио (Порту, 80).
Альмерия: Ф. Мартинес – Посо, Монтес, Кайки, Пласа – Баба, Лопи (Мелеро, 68), Аррибас (Рамазани, 68), Робертоне (Чуми, 46), Эмбарба (Лазаро, 80) – Баптистао (Санка, 89).
Предупреждения: Лопес - Робертоне, Баптистао.
Источник: MEGOGO
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