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Футбол

Гвардиола - о Холанде: Он будет забивать всю свою жизнь

Наставник Ман Сити ответил критикам норвежца.
Вчера, 01:04
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд выглядит более бляклым на фоне себя же прошлого сезона из-за чего начал поддаваться критике со стороны некоторых журналистов и фанатов.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола ответил хейтерам норвежца, заявив, что тот будет "забивать голы всю свою жизнь".

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"Люди ждут, что он будет забивать четыре гола. Люди хотят, чтобы он провалился. Мне жаль, но он будет забивать голы всю свою жизнь", - заявил испанский специалист.

Отметим, что в сегодняшнем матче против Янг Бойс Холанд отметился дублем, забив свои первые голы в текущей Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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