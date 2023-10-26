Экс-игрок Манчестер Сити порвал штаны в прямом эфире, празднуя гол Мбаппе

ПСЖ на своем поле не испытал проблем с Миланом, обыграв оппонента со счетом 3:0 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дебютный гол парижан в этой встрече на свой счет записал Килиан Мбаппе, у которого есть один громкий фанат в Англии.

Бывший защитник Манчестер Сити Майка Ричардс уже давно работает футбольным экспертом на разных каналах. В тот вечер он присутствовал на канале CBS в компании с легендой Ливерпуля Джейми Каррагером.

Когда Мбаппе забил свой гол, Ричардс решил отметить это дело в стиле самого форварда сборной Франции, прыгнув и скрестив руки на груди.

Однако англичанин не учел один момент - он был не в футбольной форме, а в костюме, который не выдержал эмоций Майки. В итоге у него порвались штаны, о чем он даже не догадывался, пока ему об этом не сообщила ведущая Кейт Абдо.

Think @micahrichards might need a change of uniform. 😂 pic.twitter.com/Qj05KjYc6h — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 25, 2023

Читай также: Футбол сегодня: матчи Тоттенхэма, Жироны и Дженоа, поединок сборной Украины в женской Лиге наций

Напомним, что после трех туров ПСЖ занимает первое место группы F, имея в активе шесть очков. Милан по-прежнему не может забить гол - два очка и последнее место того же квартета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!