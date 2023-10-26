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Экс-игрок Манчестер Сити порвал штаны в прямом эфире, празднуя гол Мбаппе

Майка Ричардс попал в неловкую ситуацию.
Вчера, 13:13
Майка Ричардс / Getty Images
Майка Ричардс / Getty Images

ПСЖ на своем поле не испытал проблем с Миланом, обыграв оппонента со счетом 3:0 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дебютный гол парижан в этой встрече на свой счет записал Килиан Мбаппе, у которого есть один громкий фанат в Англии.

Бывший защитник Манчестер Сити Майка Ричардс уже давно работает футбольным экспертом на разных каналах. В тот вечер он присутствовал на канале CBS в компании с легендой Ливерпуля Джейми Каррагером.

Когда Мбаппе забил свой гол, Ричардс решил отметить это дело в стиле самого форварда сборной Франции, прыгнув и скрестив руки на груди.

Однако англичанин не учел один момент - он был не в футбольной форме, а в костюме, который не выдержал эмоций Майки. В итоге у него порвались штаны, о чем он даже не догадывался, пока ему об этом не сообщила ведущая Кейт Абдо.

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Напомним, что после трех туров ПСЖ занимает первое место группы F, имея в активе шесть очков. Милан по-прежнему не может забить гол - два очка и последнее место того же квартета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ Килиан Мбаппе майка ричардс

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